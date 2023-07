Czytaj więcej Polityka Opozycyjne projekty obywatelskie. Długi wyścig o podpisy Sejmowe partie opozycyjne postawiły na projekty obywatelskie. To nie tylko test dla struktur, ale też możliwość przyciągnięcia uwagi do swoich pomysłów.

Tymczasem ludowcy do zawiadomienia o utworzeniu komitetu dołączyli w lutym 35 tys. podpisów. Następnie w połowie czerwca złożyli kolejne 84 tys. Specjalny zespół powołany z Kancelarii Sejmu z pierwszej transzy zweryfikował tylko tysiąc podpisów, twierdząc, że reszta została złożona naddatkowo. Oparł się przy tym na komentarzu do przepisów o inicjatywie obywatelskiej jednego z ekspertów, którego zdaniem „wymagany do utworzenia komitetu tysiąc podpisów, wliczany do ogólnej sumy stu tysięcy podpisów, w żadnym wypadku nie może być liczbą większą”. Jego zdaniem w przeciwnym razie pojawiłaby się „możliwość obchodzenia trybu ustawowego i zbierania podpisów poparcia dla projektu przez nieograniczony czas, jeszcze przed wyznaczeniem terminu na ich zgromadzenie”.

Problem w tym, że PSL zbierał podpisy w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, gdy nie obowiązywał trzymiesięczny termin, wiec trudno zakładać, że komitet chciał go obejść. W dodatku – jak mówi nam poseł Paszyk – dotąd w Sejmie praktyką było wliczanie podpisów, towarzyszących wnioskowi o utworzenie komitetu, do ogólnej puli. – To przecież też są podpisy pod projektem ustawy – podkreśla.

Jego zdaniem marszałek Witek postanowiła „skasować opinię ponad 30 tys. Polaków”. – To standard, którego nie chcielibyśmy w demokratycznym państwie prawa – dodaje.

Kłody pod nogi w kampanii Trzeciej Drogi

Ludowcy tego oficjalnie nie mówią, ale decyzja marszałek Witek komplikuje kampanię Trzeciej Drogi tworzonej z Szymonem Hołownią. Zgodnie z planem pakiet „Uczciwa Polska” miał mieć pierwsze czytanie na sali obrad w Sejmie w ustawowym terminie trzech miesięcy od wniesienia, czyli jeszcze przed wyborami. A to, jak można wykorzystać takie wydarzenia w kampanii, pokazała przed tygodniem Lewica, gdy odbyło się pierwsze czytanie projektu „Renta wdowia”, również wniesionego jako obywatelski. Z tej okazji posłowie Lewicy wystąpili ze specjalnymi plakietami.

– PiS boi się naszego projektu, bo wie, że jest dobrze odbierany przez opinię publiczną, co pokazał jeden z sondaży– ocenia Jakub Stefaniak. Zaś Krzysztof Paszyk mówi, że komitet przygotowuje skargę do Sądu Najwyższego.