Wojciech Hermeliński: PiS podwójnie zarobi na referendum

Jest jeszcze jedna rzecz – ze strony władz nikt nie mówi o podstawie prawnej referendum. Sama ustawa to jeszcze mało. Jest przecież konstytucja i tam są przewidziane trzy rodzaje referendum: dotyczące akceptacji umowy międzynarodowej, dotyczące zmian w konstytucji i trzecie na podstawie art. 25 konstytucji, który mówi, że można przeprowadzić referendum ogólnokrajowe, jeśli dotyczy to spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. Nie wiem, czy przyjęcie niecałych dwóch tysięcy migrantów ma rzeczywiście szczególne znaczenie dla państwa.

Czy finansowo opłaca się połączyć referendum z wyborami?

Tu nie chodzi o obniżenie kosztów. To połączenie ma na celu tylko przysporzenie korzyści PiS, które liczy, że przybędzie mu dzięki referendum około miliona wyborców. Dopóki nie doprowadzi się do zmian w kodeksie wyborczym, w ustawie o referendum, nie spowoduje się, że będzie jeden organ, który powołuje komisję, to muszą być dwie komisje. Jak są dwie komisje, to trzeba powołać nową armię urzędników wyborczych, członków komisji referendalnych. To nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Trzeba wyprodukować nowe urny, bo te, które są, wystarczą tylko na głosowanie w wyborach, natomiast jak będzie osobna komisja, to muszą być osobne urny. Nie będzie więc to wcale mniejszy koszt. Mógłby być mniejszy, gdyby rzeczywiście dokonano zmian w ustawie, które zresztą PKW w 2018 roku sygnalizowała prezydentowi i marszałkom, przy okazji tzw. referendum konsultacyjnego. Od tamtej pory nic się nie zmieniło, ustawodawca żadnych zmian nie wprowadził, co uniemożliwia przeprowadzenie wyborów na zasadzie jedna komisja, jeden lokal. Są jeszcze dwa inne problemy.

Jakie?

Nakładanie się kampanii referendalnej i wyborczej oraz kwestia finansowa. Bo o ile chodzi o wybory, to mamy bardzo precyzyjne rygory – komitet wyborczy musi stworzyć specjalny fundusz wyborczy, na który można wpłacać pieniądze, ale tylko przelewami, żeby nadawca był do ustalenia. Jeśli chodzi o referendum, tych rygorów nie ma. Komisja wyborcza nie sprawdza żadnych finansów, jakie były wykorzystane w ramach referendum. Jest tu rozbieżność i nie można wykluczyć, że mogą nastąpić jakieś przepływy finansowania ze strony tych organów, które biorą udział w referendum, do komitetów wyborczych.