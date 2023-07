Kreml: Przyspieszone przyjęcie Ukrainy do NATO? Potencjalnie niebezpieczne

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, zapytany został w rozmowie z dziennikarzami, co uważa na temat tego, że Ukraina stara się o dołączenie do NATO „w trybie przyspieszonym”. Jak stwierdził, gdyby tak się stało, byłoby to „potencjalnie niebezpieczne dla Europy”. - Jest to potencjalnie bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa europejskiego. Jest to obarczone bardzo dużymi niebezpieczeństwami i ci, którzy podejmą taką decyzję, powinni być tego świadomi - powiedział w rozmowie z dziennikarzami rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow.

Podczas wtorkowego briefingu, kilka godzin przed rozpoczęciem się szczytu NATO w Wilnie, sekretarz generalny tej organizacji Jens Stoltenberg stwierdził, że "Ukraina znacznie zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego". Dodał także, że w Wilnie zostaną podjęte "mocne decyzje" dotyczące Ukrainy. Dzień wcześniej Stoltenberg powiedział zaś, że „negocjacje w sprawie warunków przystąpienia Ukrainy do NATO trwają”.

Na wtorek i środę zaplanowany jest szczyt NATO w Wilnie. Ukraina oczekuje przede wszystkim zapewnienia o bezpieczeństwie ze strony państw Sojuszu.

O temacie przewodnim szczytu w Wilnie mówił podczas porannego briefingu w Wilnie Jens Stoltenberg. - Ukraina znacznie zbliżyła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nadszedł czas, aby odzwierciedlić to we wszystkich decyzjach NATO - powiedział. Jak dodał, zostaną podjęte "mocne decyzje" dotyczące Ukrainy.