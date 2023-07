Marek Migalski: Odbiorcy propagandy PiS żyją w bunkrach informacyjnych

Wróćmy do domknięcia poznawczego. Autorem tej koncepcji jest pochodzący z Łodzi psycholog Arie Kruglanski. W skrócie (zainteresowanych odsyłam do mojej książki, napisanej z prof. UŚ dr. Maciejem Bożkiem, „100 najsłynniejszych eksperymentów psychologicznych świata i ich znaczenie dla rozumienia polityki”) – opisuje podział ludzi na tych, którzy chcą szybkich i pewnych wyjaśnień (nawet jeśli nie są one prawdziwe), oraz na tych, którzy zgadzają się z faktem, że nie do końca mogą być pewni posiadanych wyjaśnień, ale tolerują ten stan rzeczy. Ta pierwsza grupa to właśnie osoby z domknięciem poznawczym. Jest ono charakterystyczne dla wyborców prawicowych, autorytarnych i populistycznych. Jak wykazały inne badania (A. Chirumbolo, A. Areni, G. Sensales) także dla osób religijnych.

Jeśli dodamy do tego psychologicznego rysu elementy socjologiczne, odpowiedź na pytanie, jak zwolennicy PiS mogą wierzyć w kłamstwa władzy, stanie się jeszcze łatwiejsza. Jakkolwiek by to bowiem oburzało prorządowych propagandystów, w elektoracie partii Kaczyńskiego nadreprezentowane są osoby z niższym wykształceniem, starsze, ze wsi. Są one mniej skłonne/zdolne do samodzielnego zdobywania wiedzy i łatwiej podlegają propagandzie mediów. Bardziej wierzą w to, co podają media rządowe i nie weryfikują tego przekazu.

Z tych dwóch zatem powodów władza może stosunkowo skutecznie (i bezkarnie) posługiwać się oczywistymi kłamstwami. Odbiorcy jej propagandy żyją w bunkrach informacyjnych (dawno już nie używam zbyt lekkiego pojęcia „bańki”), specjalnie dla nich zaprojektowanych przez aparat państwowy. Wierzą w kłamstwa, bo żyją w kłamstwie.

Żeby być sprawiedliwym – nie jest to tylko opis wyborców władzy; po stronie opozycyjnej także obecne są elementy domknięcia i upośledzenia poznawczego, ale ze względów socjologicznych dotykają mniejszej liczby osób.

Kłamstwo ma krótkie nóżki – jak mawia przysłowie. Ale jest to problem tylko tych, którzy wybierają się w dłuższą podróż. Siedzącym w bunkrach zdaje się to nie przeszkadzać.