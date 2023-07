Tomasz Siemoniak: Wypowiedź Donalda Tuska ws. imigrantów? Chodzi o hipokryzję PiS

- Jesteśmy przeciw obłudzie PiS-u, który próbuje z kwestii uchodźców, imigrantów robić temat wyborczy. A z drugiej strony nie panuje... albo właśnie panuje i przyjmuje dziesiątki tysięcy imigrantów z Afryki i Azji. I planuje, o tym jest ten ostatni spot Donalda Tuska, na bardzo dużą skalę przyjmowanie dalej. O to dokładnie w tym chodzi. Nie ma całościowej polityki migracyjnej, nie wiadomo czego my, czego rząd, chce - odpowiedział poseł PO nawiązując do nagrania umieszczonego przez przewodniczącego PO w mediach społecznościowych

PO przeciw przymusowej relokacji uchodźców

- Co chwilę PiS szuka jakiegoś tematu, a wszystkie badania pokazują, że tematem numer jeden powinno być coś, co jest bardzo niewygodne dla PiS-u: drożyzna, inflacja, porażki w polityce gospodarczej PiS-u - mówił też wiceprzewodniczący PO.

Siemoniak mówił też, że - jeśli chodzi o przyjmowanie imigrantów - PiS szuka "analogii we Francji, chociaż jest to kompletnie do Polski niepodobne państwo i naród", "atakuje Unię Europejską, wyciąga sprawy sprzed lat". - Natomiast rządzą od ośmiu lat i nie ma tu absolutnie żadnego usprawiedliwienia chaosu, który w tej dziedzinie uczynili - stwierdził.

Polityk PO mówił też, że jego partia jest przeciw przymusowej relokacji uchodźców w UE, ale - jak dodał - takiego przymusu nie ma, a z mechanizmu relokacji uchodźców, który chce przyjąć UE, można zostać wyłączonym, jeśli kraj jest poddawany dużej presji imigracyjnej z innego kierunku (np. z Ukrainy w przypadku Polski).