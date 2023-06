Think tank: Władimir Putin może wciągać Jewgienija Prigożyna i Grupę Wagnera w pułapkę na Białorusi

Think tank przypomina, że w 2020 roku Łukaszenko wydał Rosji 33 zatrzymanych na Białorusi członków Grupy Wagnera.

Co stanie się z Grupą Wagnera po rebelii Jewgienija Prigożyna?

ISW podkreśla też, że sama przyszłość Grupy Wagnera jest niejasna - może ona bowiem przestać istnieć jako "znacząca, jednolita formacja wojskowa".

Kreml może zachować Grupę Wagnera jako osobny byt tylko do prowadzenia działań w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Think tank ocenia, że Putin może chcieć wciągnąć najemników w szeregi regularnej armii, ale nie jest jasne jak proces ten ma przebiegać.

"Kreml może chcieć podzielić siły Grupy Wagnera działające na Ukrainie, by wzmocnić istniejące formacje wojskowe lub zmusić jednostki Grupy Wagnera do dołączenia do związanych z resortem obrony Rosji prywatnych organizacji wojskowych" - czytamy w analizie ISW.



