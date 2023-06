Konferencja w Paryżu. Pomoc rozwojowa dla Globalnego Południa lub migracyjna fala

Tylko w 2022 r. powodzie zepchnęły w nędzę 9 milionów mieszkańców Pakistanu

Inny problem: wypełnianie zobowiązań, które podejmują najpotężniejsze państwa świata. Jednym z przykładów jest zobowiązanie przeznaczenia 21 mld dol. na pomoc międzynarodową, którą Stany Zjednoczone podjęły na ostatnim szczycie G20. Ta inicjatywa od tego czasu pozostaje zablokowana w Kongresie, gdzie demokraci i republikanie z trudem mogą się w jakiejkolwiek sprawie porozumieć.

Ale jest też problem po stronie biorców. Ze zrozumiałych względów kraje Afryki, Ameryki Łacińskiej czy Azji chcą wykorzystać międzynarodowe wsparcie na najpilniejsze potrzeby. Chodzi w szczególności o dopłatę do cen najbardziej potrzebnych produktów żywnościowych, które padły ofiarą powszechnej drożyzny.

Z tej perspektywy walka z ociepleniem klimatu schodzi na dalszy plan. Tym bardziej że z powodu odcięcia od tanich nośników energii z Rosji także Unia Europejska de facto odłożyła ambitny plan redukcji o 55 proc. emisji gazów cieplarnianych do końca dekady w stosunku do 1990 roku. Także dla Joe Bidena priorytetem jest takie pobudzenie gospodarki, by odczuli to wyborcy przed głosowaniem na nowego prezydenta.