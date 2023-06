Jak ocenił Komorowski, Kaczyński zgłosił pomysł referendum z braku lepszych pomysłów na kampanię wyborczą. - PiS szuka sposobu na kampanię wyborczą, która nie idzie. Szukają innych, być może już właśnie ogranych trochę w przeszłości, pomysłów. Już kiedyś sprawa uchodźców była elementem bardzo żywo wspomagającym kampanię Prawa i Sprawiedliwości - stwierdził.

Według byłego prezydenta pomysły PiS na kampanię „się rozsypały”. - Takim pomysłem było 800 plus, które zostało bardzo umiejętnie przez opozycję wybite i przelicytowane, bo Donald Tusk zaproponował, aby te 800 plus weszło w życie od 1 czerwca, a nie od przyszłego roku - stwierdził Komorowski. - Zabrał więc wiatr z żagli tego pomysłu. To samo stało się według mnie z komisją rosyjską ze względu na to, że zanim ona zafunkcjonowała, została zakwestionowana de facto przez prezydenta, który wcześniej to podpisał. Zrobiło się z tego wielkie zamieszanie. Niejasność pomysłu także w wymiarze polityczno-wyborczym - zaznaczył.

Powrót prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu? Komorowski: Chodzi o stworzenie wrażenia

Były prezydent mówił także o możliwym powrocie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do rządu. - Prawdopodobnie chodzi o stworzenie wrażenia wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że tu następuje jakieś gigantyczne wzmocnienie obozu rządowego w okresie przedwyborczym - stwierdził. - Podczas, gdy część opinii publicznej, w tym ja, będziemy w tym widzieli raczej przejaw słabości. I przyznanie się do tego, że w tym obozie władzy trzeszczy, że się kłócą, że się konfrontują, że nie idzie im właśnie kampania - dodał Bronisław Komorowski. - Jedni uzyskają sygnał, że może będzie lepiej, bo Jarosław Kaczyński weźmie to twardą ręką za twarz, ale reszta dostanie sygnał, że prawdą były oskarżenia opozycji, że rząd się rozłazi, że koalicja jest głęboko skonfliktowana i że traci na tym Polska, np. w kwestiach pieniędzy właśnie z Unii Europejskiej - podkreślił.