Czy Polacy popełnili błąd, szczepiąc się na Covid-19?

Reklama

Błąd popełnili ci, którzy się nie zaszczepili. Jak pokazują wszystkie badania, już po tych kilku latach naszych doświadczeń, szczepienia są bezpieczne i skuteczne. Oczywiście, w pojedynczych przypadkach, jak każdy lek, jak każda właściwie substancja, mogą powodować działania niepożądane. Natomiast w porównaniu z innymi dostępnymi lekami czy szczepionkami zupełnie nie odstają w złą stronę. Osoby, które się zaszczepiły, podjęły mądrą i słuszną decyzję.

Ale okazuje się, że jest coraz więcej skutków ubocznych. W USA złożono już kilka tysięcy wniosków o odszkodowania za skutki uboczne szczepionek na Covid-19.

W momencie, kiedy szczepimy całą populację i mówimy o miliardach osób – bo tych dawek szczepionek podano kilkanaście miliardów – to nawet jeżeli te skutki uboczne są bardzo rzadkie, to one gdzieś wystąpią. Od samego początku mówiło się, że będą reakcje alergiczne, np. wstrząs, ktoś może źle tolerować samą szczepionkę i w pojedynczych przypadkach pojawią się jakieś skutki uboczne. W takim wypadku absolutnie powinno takiej osobie przysługiwać pełne odszkodowanie. Taka osoba powinna jak najbardziej zwrócić się do odpowiedniego urzędu czy do sądu, zależy jak to jest rozwiązane, i wystąpić o odszkodowanie; jak najbardziej jest to słuszne postępowanie.