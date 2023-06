Wójcik był pytany o decyzję UE, która przyjęła kwalifikowaną większością "pakt migracyjny" - rozwiązanie oznaczające, że kraje członkowskie będą musiały godzić się na relokacje migrantów lub liczyć się z karami (w wysokości 22 tys. euro od każdego nieprzyjętego migranta). Przeciw paktowi protestowały Polska i Węgry - ale ich głosy nie wystarczyły do zablokowania decyzji w tej sprawie.



Minister Michał Wójcik o decyzji Unii Europejskiej: Skandal

- To jest absolutny skandal. Oczywiście Polska głosowała przeciw, tak samo rząd Węgier, część krajów się wstrzymała. Natomiast to powinno być omawiane w ramach Rady Europejskiej i w ramach konsensusu to powinno być omawiane - przekonywał minister.

- To jest jedna z najważniejszych spraw. Przed chwilą rozmawiałem z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, który dziś zorganizuje konferencję prasową w tej sprawie właśnie i wiem już na pewno, że wyda polecenie (wice)ministrowi Sebastianowi Kalecie, aby w ramach rady Ministrów Sprawiedliwości złożył weto do pakietu, który dotyka praw społeczności LGBT. To jest na siłę ominięcie tej drogi, która pozwala skorzystać z instrumentu weta. Suwerenna Polska się na to nie zgadza, Zbigniew Ziobro się nie zgadza, Michał Wójcik też się nie zgadza. Nie może tak być. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo naszych obywateli. 12,5 mln osób z Ukrainy w warunkach wojennych przekroczyło granicę Polski z Ukrainą, 1,5-2 mln jest w Polsce. A oni bezczelnie będą narzucali nam, że nie przyjmiecie kilka tysięcy migrantów, to będziecie za każdego płacili 22 tys. euro - mówił Wójcik.