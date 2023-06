Nowacka: Andrzej Duda przygotował grunt pod marsz 4 czerwca

Barbara Nowacka była pytana o marsz zorganizowany przez PO i Donalda Tuska, który przeszedł ulicami Warszawy 4 czerwca.



- To było wyjątkowe wydarzenie, takiego wydarzenia nie widziała Polska, a strona demokratyczna bardzo go potrzebowała. Wczoraj do wieczora spotykałam w różnych miejscach ludzi, którzy byli na marszu, podchodzili mówili, że super, świetnie nam się udało, wygramy. Ta nadzieja, tak bardzo nam potrzebna, nie tylko zagościła w sercach, ale jeszcze kwitnie - mówiła o marszu Nowacka.

Według szacunków opozycji w marszu w Warszawie, 4 czerwca, wzięło udział ok. 500 tysięcy osób. TVP podała, że w marszu wzięło udział 100-150 tysięcy osób.



- Przed uchwaleniem "lex Tusk" sądziliśmy, że w marszu weźmie udział ok. 150 tys. osób. Po poniedziałku wiedzieliśmy, ze będzie ich więcej - mówiła też Nowacka.