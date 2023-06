Michał Szułdrzyński: Przed opozycją teraz zadanie najtrudniejsze

Pytanie jednak, czy PO odrobi kolejne lekcje. Czy będzie w stanie zapanować nad najbardziej krewkimi celebrytami, których hasła stały się pożywką dla prorządowej propagandy? Czy zapanuje nad stopniem polaryzacji politycznej? Bo w interesie Platformy jest to, by się wzmocnić i zwasalizować mniejszych graczy. To z pewnością miał na myśli Jarosław Kaczyński, forsując lex Tusk – tam, gdzie istnieją tylko lider PiS i lider PO, wybory zmieniają się w plebiscyt, w którym Polacy będą musieli oceniać osiem lat rządów Platformy i osiem lat rządów PiS.

Ale jeśli PO chce mieć stabilną większość po ewentualnej wygranej w wyborach, potrzebuje koalicjantów. Gdyby Trzecia Droga nie przekroczyła progu, mogłoby to doprowadzić do powyborczego pata.

Ale to też pytanie do liderów Trzeciej Drogi, Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy odnajdą się w tej nowej rzeczywistości. Czy opozycja będzie potrafiła grać na wielu fortepianach, gdzie Tusk mobilizowałby twardy anty-PiS, Włodzimierz Czarzasty – wyborców o sympatiach lewicowych, a Trzecia Droga docierałaby do tych, dla których polaryzacja jest problemem i którzy potrzebują czegoś nowego?