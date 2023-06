Marsz bardzo dużej mobilizacji. „Będziemy gryźć trawę” - zapowiada Platforma

Ślubowanie lidera

Przewodniczący PO Donald Tusk przekonywał w niedzielę, że marsz to element mobilizacji w całym kraju. – Pół miliona dzisiaj na ulicach Warszawy to oznacza tak naprawdę miliony Polek i Polaków w całym kraju – mówił w trakcie swojego przemówienia.

Tusk mobilizował też do aktywności i przekonywał, że nadchodzi czas zmiany władzy. – Będę od jutra znowu w mojej robocie z Polakami. Powtórzymy to wydarzenie, może nie aż takie. Będę niedługo we Wrocławiu, w Poznaniu, na zachodnim Pomorzu i będziemy spotykali się na placach i ulicach. Będzie nas coraz więcej – deklarował lider PO. Politycy PO, z którymi rozmawialiśmy, uznają marsz za logistyczny, frekwencyjny sukces. – W najbliższym czasie wrócimy do objazdu kraju i do kolejnych spotkań w województwach – zapewnia jeden z naszych rozmówców z Platformy. I dodaje, że cykl objazdów zostanie zakończony w najbliższych tygodniach. Nikt jednak w PO nie zamierza odpuszczać sezonu wakacyjnego.

Protestujący zebrali się także w innych niż Warszawa miastach. W Krakowie manifestowali na Rynku Foto: PAP/Łukasz Gągulski

Tusk w trakcie marszu nie tylko mobilizował, ale też ślubował, co zrobi po wyborach. – Tu przed wami chcę dzisiaj złożyć naprawdę uroczyste, solenne ślubowanie. Idziemy do tych wyborów po to, by zwyciężyć, po to, by rozliczyć, po to, by naprawić ludzkie krzywdy, i po to, żeby w konsekwencji pojednać polskie rodziny – mówił przewodniczący PO.

A co na to PiS? Sztab partii rządzącej do marszu podchodził ze spokojem. W sobotę politycy PiS eksponowali w mediach społecznościowych zawierającą wulgaryzmy wypowiedź Andrzeja Seweryna, która do internetu trafiła w weekend.