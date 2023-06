Algorytm Facebooka pokazał marsz 4 czerwca wszystkim

Jakie znaczenie może mieć sukces wydarzenia w mediach społecznościowych dla sceny politycznej i przyszłych wyborów? – Tylko dla 35 proc. wyborców partii rządzącej internet jest źródłem wiedzy. W przypadku partii opozycyjnych odsetek ten sięga ponad 70 proc. Dlatego analizując zasięg Marszu Wolności w mediach społecznościowych, mówimy o zasięgu w dużej mierze w tzw. bańce anty-PiS. Marsz był dla niej dobrym komunikatem wewnętrznym. Mógł też wpłynąć na tzw. niezdecydowanych – tłumaczy Michał Fedorowicz.

– Natomiast co do „bańki pro-PiS”, to możemy zaryzykować stwierdzenie, że za sprawą pracy, którą wykonano na rzecz partii rządzącej, bańka ta widziała przekazy, ale głównie te o ograniczonej liczbie osób na marszu. Oceniam przy tym, że strategia polegająca na deprecjacji przeciwnika nie do końca mogła się udać. W ostatnich dwóch kwartałach posłowie i politycy PiS niezbyt ochoczo korzystają z mediów społecznościowych, co przekłada się na ich słabe dotarcie do wyborców – ocenia Fedorowicz.

– Biorąc pod uwagę inne duże masowe protesty popularne w internecie, nie można jednoznacznie wskazać, czy Marsz Wolności przełoży się na sondaże. Brakuje dowodów na taką korelację, gdy analizuje się podobne wydarzenia. Wyjątek ten stanowił Strajk Kobiet. Zaryzykuję stwierdzenie, że dlatego, iż dotyczył podstawowych praw człowieka. Nie bez znaczenia była śmierć z Jaworzna, opisywana w mediach – uważa Michał Fedorowicz.