Lex Tusk. Prezydent godzi opozycję

Jednocześnie rozmówcy z klubu PiS zauważają, że przyczyną, dla której obecnie PO może wykorzystywać decyzję w sprawie komisji, jest wielomiesięczne opóźnienie w jej powołaniu. A to – jak zwracają uwagę posłowie klubu PiS – między innymi efekt sporów dotyczących szczegółów ustawy w samym klubie, również na linii PiS–Suwerenna Polska. Zgodnie z pierwotnym planem komisja miała powstać zimą tego roku, na wiele miesięcy przed ogłoszeniem przez PO marszu 4 czerwca. Przedłużały się prace w sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji, przez co z jej składu musiała zostać odwołana np. posłanka Anna Maria Siarkowska z SP.

Nikt z naszych rozmówców nie ma teraz jednak wątpliwości co do esencji decyzji prezydenta Dudy. – Prezydent nie mógł inaczej zrobić. Jak miał zawetować ustawę, która nazywa się „lex Tusk”? Nasz wyborca by tego nie zrozumiał – mówi jeden z naszych informatorów znających kulisy.

Co ciekawe, sama komisja jest przygotowana – chociaż temat jest zupełnie inny – na wzór komisji reprywatyzacyjnej. Politycy Suwerennej Polski zwracają uwagę, że zarzuty opozycji wobec komisji ds. Rosji są podobne jak zarzuty wobec komisji weryfikacyjnej sprzed lat. Oficjalnie też Suwerenna Polska z „satysfakcją” przyjęła poniedziałkową decyzję prezydenta Andrzeja Dudy. I zamierza wskazać swojego reprezentanta do komisji.

Decyzje wkrótce

Z naszych rozmów wynika, że władze PiS nie podjęły jeszcze decyzji co do składu osobowego komisji. Pewne jest w zasadzie tylko to, że swojego przedstawiciela ma w niej mieć wspomniana Suwerenna Polska. Bez głosów Zbigniewa Ziobry i tak powołanie członków komisji nie będzie możliwe w Sejmie. Poza tym decyzje personalne to kwestia najbliższego czasu. A powołanie samej komisji – bez przedstawicieli sejmowej opozycji – to kwestia kolejnych tygodni, czerwcowego posiedzenia Sejmu.

Sztab PiS zaczął we wtorek akcję sztabu dotyczącą samej komisji. W trakcie konferencji prasowej politycy PiS – Rafał Bochenek, Marek Ast i Krzysztof Szczucki (szef RCL-u), zwracali na przykład uwagę, że Tusk chciał powołania komisji śledczej dotyczącej rosyjskiej agentury w Polsce. – To była jasna deklaracja Donalda Tuska – przekonywał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Z naszych rozmów wynika, że PiS będzie w najbliższym czasie przypominać tę właśnie deklarację lidera PO Donalda Tuska, chociaż lider PO wprost mówił o komisji śledczej, która jest zupełnie inaczej umocowana prawnie.

Politycy PiS we wtorek mówili też o uprawnieniach komisji, zwłaszcza tych budzących najwięcej wątpliwości i kar, które może stosować komisja. Pojawiło się też hasło „lex anty-Putin” jako określenie całej ustawy.