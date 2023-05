Poncyljusz o "lex Tusk": Doszło do paktu między prezydentem i Kaczyńskim

Gdyby PiS rzeczywiście miał wolę wyjaśniania różnych rzeczy, to przez siedem ostatnich lat mógł to załatwić Paweł Poncyljusz, poseł Koalicji Obywatelskiej

Poncyljusz zwrócił także uwagę, na zbyt wysokie uprawnienia nowej komisji.

- Od tej decyzji będzie można skarżyć się administracyjne, tylko jest to o tyle nieskuteczne, że dopiero po decyzji sądu wyrok komisji przestanie obowiązywać. Realnym scenariuszem jest wydanie przez tę komisję decyzji, na podstawie której Donald Tusk lub Waldemar Pawlak nie będą mogli pełnić funkcji publicznych przez 10 lat - zaznaczył poseł.

- PO wróciła do poparcia na poziomie 25-30 proc. dzięki Donaldowi Tuskowi. Jarosław Kaczyński musiał stwierdzić, że to jest najmocniejszy argument po stronie opozycyjnej. Dlatego, grilluje się go w Telewizji Publicznej i posyła się w jego stronę stosy obelg. A jednak sondaże nam nie spadają. Więc jedyne co pozostaje prezesowi PiS, to powołanie komisji i zablokowanie mu startu w wyborach- dodał.