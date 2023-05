Prezydent o Donaldzie Tusku: Są granice pazerności na pieniądze

Rektor krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Stanisław Mazur zrezygnował z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. W liście do głowy państwa pisze, że podpisanie ustawy o powołaniu komisji ds. rosyjskich wpływów to decyzja "trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji".