Kobosko: 800plus? A dlaczego nie 1000? Albo 1500?

Kobosko skomentował pomysł PiS-u, których chce waloryzacji świadczenia 500plus do poziomu 800 złotych miesięcznego świadczenia na każde dziecko w rodzinie.



- A dlaczego nie podwyższamy do 1 000 zł lub do 1 500 zł? I z jakiego powodu dopiero od 1 stycznia? To szaleńcza zabawa kosztem nas wszystkich. Na pierwszy rzut oka to bardzo dobra sytuacja - dostaniemy 300 zł miesięcznie więcej. Tylko trzeba się zastanowić skąd pojawi się na to kasa. Nie istnieje coś takiego jak tajemniczy budżet państwa, z którego można cały czas dorzucać do kieszeni wyborców - stwierdził polityk.

Zapowiedzi PiS-u i reakcja PO świadczą o nadciągającej spirali obietnic i licytacji na zasadzie kto da więcej Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050

Zdaniem wiceprzewodniczącego Polski 2050, "PiS wprowadził bałagan w finansach publicznych".

- Budżet składa się z wpłat podatników i firm, które działają w Polsce. Państwo może też zadłużać budżet. Waloryzacja 500plus jest logiczna, z uwagi na wysoką inflację. Tylko skąd znajdą się na to pieniądze? Politycy PiS-u nie odpowiedzieli na to pytanie. Planują podniesienie podatków? Ta obietnica wyborcza kosztuje 25 miliardów zł, a to przecież nie jest jeszcze koniec rządowych deklaracji - mamy pięć miesięcy do wyborów. Jarosław Kaczyński obiecuje wszystko, ale zaznacza, że najpierw PiS musi wygrać wybory. W domyśle chodzi o to, że jak damy im dalej porządzić, to dostaniemy pieniądze - zaznaczył wiceprzewodniczący Polski 2050.