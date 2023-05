Koalicja Obywatelska składa w Sejmie projekt ustawy o waloryzacji 500 plus

Czytaj więcej Polityka Krzysztof Bosak: PiS i PO przystąpiły do populistycznej licytacji - Konfederacja absolutne negatywnie ocenia sposób uprawiania polityki, w którym próbuje się kupić wyborców za ich własne pieniądze - mówi o waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 zł.

– Waloryzacja jest prawem człowieka, którego okrada ta drożyzna PiS-owska. Waloryzacja tego świadczenia naszym zdaniem powinna być wprowadzona, jeżeli nie jest zwykłą kampanijną zagrywką Kaczyńskiego. Nawet nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył ustami minister Maląg, że oni nie są zainteresowani waloryzacją 500 plus do 800 plus w tym roku i w związku z tym tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra polskie dzieci to świadczenie otrzymały - mówił Tusk.

- Nasza polityka jest przemyślana, konsekwentna i ten plan realizacji od 1 stycznia jest najbardziej optymalny. Od 1 stycznia dlatego, że tak mamy zaplanowane w planie budżetowym - mówi o dacie wprowadzenia świadczenia 800 plus minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

- Zobowiązałem szefa klubu, który to zobowiązanie nie tylko przyjął, ale wykonał właściwie od razu, do przygotowania odpowiednich projektów. One były przecież de facto przygotowane wcześniej. Jutro projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek - zapowiedział Tusk.