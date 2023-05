Z kolei 19,4 proc. respondentów nie słyszało o tym pomyśle.

- Pozytywnie do pomysłu częściej odnoszą się mężczyźni (48%) niż kobiety (42%). Organizację marszu za dobry pomysł uważa częściej niż co druga osoba z wykształceniem wyższym (52%) i niewiele niższy odsetek respondentów, którzy skończyli 50 lat (49%). Pozytywne zdanie o marszu częściej niż pozostali wyrażają respondenci o dochodach przekraczających 5000 zł netto (57%) i mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (56%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 2-4 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.