Zgorzelski o koalicji PSL i Polski 2050: Możemy przekroczyć 20 proc.

Polityk mówił także, jak będzie prowadzona kampania. - Na początku jest to z pewnością wyzwanie logistyczne - powiedział Zgorzelski. Jak zaznaczył, wspólnie z Hołownią są najbardziej zorganizowanym projektem po stronie demokratycznej. - Są trzy podstawowe cechy – widoczna zmiana pokoleniowa liderów. 40-latkowie, którzy chcą efekt młodości zadedykować tym wyborcom, którzy lubią głosować na osoby młodsze - zaznaczył i przyznał, że jego zdaniem będzie sztab koordynacyjny. - Jest to projekt, który pokazuje zmianę pokoleniową i jakościową. Wykonaliśmy coś, o czym wszyscy mówili, ale nikt nie zrobił. Dwa mniejsze ugrupowania połączyły się, którego efekt daje największy handicap, jeśli chodzi o metodę D’Hondta - powiedział. - Ci, którzy są rozczarowani nie pójdą do PO, do Lewicy, a mogą iść do nas. Po to ten projekt ma tę atrakcyjność, że nie będzie utwardzał bańki, tylko otworzyć się na środowiska, które jeszcze niedawno głosowały na PiS - dodał.