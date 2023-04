Marian Banaś otoczył się 15-osobową grupą doradców

Henryk Siodmok rolę doradcy prezesa Izby określa jako „honorową i prestiżową”. – Nie będziemy wchodzić w kompetencje NIK. Będziemy się spotykać raz w miesiącu i dyskutować. Takie posiedzenie już mamy za sobą. Rozmawialiśmy o PFRON i niepełnosprawnych – przyznaje prezes Siodmok.

NIK wyjaśnia, że doradcy będą m.in. przygotowywać opinie i rekomendacje, analizować „trudne zagadnienia” i wskazywać dysfunkcyjne obszary państwa – tyle tylko, że NIK ma ogromną rzeszę pracowników i aż 18-osobowe Kolegium NIK. W grupie nie ma już syna prezesa Jakuba, który był jego pierwszym społecznym doradcą, co wzbudziło ogromne kontrowersje – bo miał dostęp do tajemnic i panoszył się w Izbie, próbując wydawać polecenia kontrolerom, a także ściągnął do Izby grupę zaufanych ludzi. Na nowej liście nie ma też prof. Romualda Szeremietiewa, byłego ministra obrony.

Powołanie społecznych doradców już wcześniej wywoływało kontrowersje, bo ani ustawa o NIK, ani jej statut takiego gremium nie przewidują. Paragraf 8 statutu mówi, że prezes NIK „może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania”. Tyle że to uprawnienie odnosi się do organizacji wewnętrznej Izby, a społeczni doradcy to osoby z zewnątrz.

Ustawa o NIK określa tryb powoływania ekspertów (wyłącznie biegłych lub specjalistów) w toku postępowania kontrolnego, w tym dostęp do informacji będących tajemnicą kontrolerską, zobowiązując ich do jej zachowania (art. 49 ustawy).

Zadania doradców mogą budzić wątpliwości także dlatego, że wchodzą w kompetencje Kolegium NIK.

Wojciech Saługa, poseł KO z sejmowej Komisji Kontroli Państwowej, która czuwa nad Izbą, uważa, że powołanie doradców może być elementem strategii czy obrony prezesa Banasia przed torpedowaniem jego działań. – Ma on, jak wiemy, nieprzychylnych mu wiceprezesów, nie może uzupełniać składu Kolegium tak, jak by chciał. Ale to tylko moje przypuszczenia – mówi poseł Saługa.