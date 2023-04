Włochy boją się zalewu imigrantów. Premier twierdzi, że kolejny raz zawiodła UE

Ta uwaga spotkała się z ostrą krytyką. Nie tylko we Włoszech, ale i poza granicami kraju uznano ją za rasistowską, wyraz białej supremacji. Elly Schlein, sekretarz generalna opozycyjnej Partii Demokratycznej, wskazała, że jest to tym bardziej niepokojące, iż partia Lollobrigidy korzeniami sięga do ruchu Mussoliniego lat 30. A więc faszyzmu.

Jednak opozycja pozostaje w mniejszości w parlamencie i nie jest w stanie wpłynąć na politykę migracyjną rządu. Już trzy tygodnie temu ten wprowadził na sześć miesięcy stan wyjątkowy w sprawie migracji. Dzięki temu Rzym może o wiele szybciej mobilizować środki na powstrzymanie nielegalnej migracji.

W czwartek Meloni poszła jednak znacznie dalej. Z jej inicjatywy Senat przyjął ustawę, która wywołała zaniepokojenie organizacji pozarządowych. Zakłada ona, że nielegalni imigranci, którzy dotrą do Włoch, będą osadzeni w specjalnych obozach w oczekiwaniu na odpowiedź na prośbę azyl. Nie będą mogli z nich wyjść. A może to zająć do dwóch lat.

Zlikwidowano także pomoc humanitarną dla tych, którzy za uchodźców nie zostaną uznani. Do 30 lat więzienia będzie natomiast groziło tym, którzy zajmują się przerzutem nielegalnych migrantów. Najwyższa kara miałaby zostać nałożona, kiedy uchodźcy zginęliby w morskich falach.

Rząd zamierza zlikwidować obowiązujące do tej pory środki, które miały pozwolić na integrację migrantów, jak finansowane przez państwo kursy języka włoskiego. Nie będą też mieli prawa pracować. Nowe przepisy powinny szybko zostać zatwierdzone przez izbę niższą parlamentu, gdzie koalicja rządowa, na którą poza FdI składają się Liga i Forza Italia, ma zdecydowaną większość.