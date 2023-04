Samorządy porozmawiają z premierem Morawieckim. Długa lista spraw do załatwienia

Kolejne sprawy związane z energetyką dotyczą aktualizacji maksymalnych cen energii dla samorządów, szkół i innych podmiotów wrażliwych. Jak argumentują samorządowcy, w ostatnich miesiącach ceny energii na giełdzie spadły, czego jednak nie „dostrzegły” państwowe spółki energetyczne, z którymi umowy mają podpisane samorządy. Trzeci i najdalej idący postulat dotyczy dochodów budżetu państwa z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Samorządowcy w rozmowie z premierem Morawieckim mają zgłosić postulat, by 100 proc. tych dochodów przeznaczyć na transformację energetyczną, z tego połowę na lokalną energetykę, co oznaczałoby przekierowanie ogromnych środków finansowych właśnie na zmiany energetyczne w samorządach. Nic dziwnego, że energetyka zajmuje tak istotne miejsce w agendzie spotkania z Morawieckim. Bo nadchodząca powoli kampania wyborcza w samorządach będzie się niemal na pewno toczyć między innymi wokół kwestii transformacji energetycznej, jakości życia i podejścia do tych kwestii lokalnych włodarzy. Kampania będzie swoistym bilansem ostatnich lat. A współpraca rządu z samorządem – nie tylko poprzez takie rozmowy, ale też np. na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu – jest istotna w tym kontekście. Np. w czwartek premier Mateusz Morawiecki mówił o nowej edycji programu „Mój prąd” i zapowiadał boom na pompy ciepła.

A większość programów związanych z energetyką odnawialną, rozproszoną wymaga dobrej współpracy na linii rząd–samorząd.

O tym mówił też w czwartek Morawiecki, który w trakcie odbywającego się w Warszawie szczytu klimatycznego TOGETAIR 2023 podkreślił, że zmiany w energetyce prosumenckiej w ostatnich latach udało się osiągnąć dzięki „współpracy między rządem a samorządem”.