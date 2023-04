W jaki sposób Polska będzie śledzić transport zboża z Ukrainy?

Janusz Cichoń, były wiceminister finansów rządu PO-PSL, poseł KO, pomysł z wywozem zboża ocenia jako bardzo karkołomny i niepewny. – Choć sam system jest szczelny i trudno go ominąć, są wątpliwości. Po pierwsze, nie wiemy, gdzie to zboże ma zostać wysłane? Do kogo: do krajów Unii czy z powrotem do Ukrainy? Jeśli to zboże nie przeszło procedury dopuszczenia do obrotu w Polsce, to jakie państwo unijne zechce je odebrać – stawia pytania poseł.

Wywóz nadmiaru ukraińskich zbóż z Polski nie kończy problemu dotyczącego innych produktów rolnych importowanych z Ukrainy w ogromnej ilości – jaj, mięsa, miodu czy oleju. Polska stała się w ostatnim roku największym importerem towarów z tego kraju. Nie wiadomo, jaka część tych produktów jest wytworzona według unijnych, wyśrubowanych standardów. – Ukraina nie musi ich bowiem stosować przy produkcji. W efekcie ich jakość budzi zastrzeżenia.

W ciągu 15 miesięcy Polska zgłosiła do unijnego systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (ang. Rapid Alert System for Food and Feed, w skrócie RASFF) 39 powiadomień (ok. 60 proc. zgłoszeń z całej UE) o zagrożeniu związanym z żywnością i paszą w produktach z Ukrainy. Z tego 26 alertów dotyczyło żywności. Wykryto m.in. pestycydy w paszy, pleśń, salmonellę w mięsie drobiowym.

– Jednak tylko cztery to powiadomienia alarmowe – mówi nam Szymon Cienki, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Takie zgłoszenia były kierowane również przez inne państwa, m.in. w kwietniu w Niemczech wykryto aflatoksyny w orzechach włoskich z Ukrainy, które trafiły przez Rumunię, a w Niderlandach w mrożonych piersiach z kurczaka z Ukrainy ujawniono salmonellę. W czerwcu ub.r. na Litwie zdiagnozowano przekroczenie NDP dla benzo(a)pirenu w oleju słonecznikowym z Ukrainy.