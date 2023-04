Kukiz: Jestem w stanie dogadać się i z Konfederacją, i z Biedroniem

Ustawie o sędziach pokoju sprzeciwia się tworząca z PiS koalicję Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. - Minister Ziobro nie jest z PiS-u. Ja podpisywałem umowę z prezesem Kaczyńskim i z PiS - skomentował w RMF FM Kukiz. Zaznaczył, że wprowadzenie sędziów pokoju znajduje się także w programie PSL (przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. PSL i Kukiz'15 zawarły porozumienie programowe).

- Jeśli PSL skrewi, a Ziobro się uprze przy swojej postawie, a prezes Kaczyński z Prawem i Sprawiedliwością zagłosują za sędziami, to otwiera mi to drogę do rozmów o warunkach współpracy w kolejnej kadencji - mówił w RMF FM Kukiz.

Dopytywany przyznał, że obecnie jest jeden warunek możliwości jego startu z list PiS - uchwalenie ustawy o sędziach pokoju. - Tak, reszta jest spełniona - powiedział, wymieniając przepisy dotyczące sprzedaży żywności przez rolników oraz medycznej marihuany.

Kukiz może nie wystartować w wyborach

Paweł Kukiz był też w piątek pytany, czy po wyborach parlamentarnych "dogadałby się z Konfederacją". - Jak byłem w stanie dogadać się z PSL-em czy z PiS-em, to jestem w stanie dogadać się i z Konfederacją, i z Biedroniem. A cóż to ma za znaczenie? Chodzi tylko o to, by dali więcej postulatów - odparł.

Dopytywany, czy "nie przeszkadzałaby mu" koalicja z Konfederacją, powiedział: - Mnie koalicja ani z Konfederacją, ani z panem Biedroniem, ani z PSL-em, ani z SLD, z nikim nie przeszkadzałaby pod jednym warunkiem, że współkoalicjant akceptuje postulaty, o których mówię od 2015 roku.

Kukiz zadeklarował, że ostateczna decyzja w sprawie jego ewentualnego startu z list PiS zapadnie po głosowaniu w sprawie sędziów pokoju w Sejmie. Na uwagę, że do głosowania może nie dojść, poseł powiedział w RMF FM: - No to po prostu nie będę startował w wyborach.