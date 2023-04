- Wiemy już na pewno, że państwowe spółki pomagały umieszczać to zboże w elewatorach w Polsce, zboże ukraińskie. Mamy nieoficjalne informacje - mam nadzieję, że one w ciągu najbliższych dni zostaną wyjaśnione - że również państwowe spółki w swoich zbiornikach na zboże, elewatorach, magazynują nadal zboże ukraińskie. To nie mogło się odbyć bez zgody rządu - podkreślił.

Rzecznik Platformy był w Radiu Plus pytany, co zrobić, żeby przed kolejnymi żniwami opróżnić magazyny ze zboża. Ocenił, że "jest już trochę późno" i że rząd zmarnował rok. - W związku z tym właściwie scenariusz klęski jest już napisany, bo za kilka miesięcy będą żniwa, a dziś magazyny, zarówno samych rolników, magazyny zbożowe jak i te magazyny strategiczne, które są tworzone przez producentów rolnych, one są wypełnione zbożem - powiedział. Dodał, że za 3-4 miesiące nie będzie gdzie zmagazynować zboża po żniwach. Grabiec stwierdził, że zdolności eksportowe Polski to ok. 500 tys. ton zboża miesięcznie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Kołodziejczak: Zboże z Ukrainy wciąż trafia do Polski. Godzinę temu był pociąg Wzywam rolników w całym kraju: dziś nie obronimy się, jeśli nie będzie zrywu i nie będą powstawały w całym kraju komitety protestacyjne - mówił w rozmowie z RMF FM lider AGROUnii, Michał Kołodziejczak.

"Jak można było do tego dopuścić?"

Poseł KO mówił też, że potrzebne jest ścisłe badanie jakości zbóż. - To, że my być może jemy dzisiaj chleb z mąki ze skażonego zboża jest po prostu czymś niepojętym. Jak można było do tego dopuścić, żeby zboże, które nie spełnia żadnych norm, trafiło do polskich młynów? - pytał Grabiec. - Prokuratura prowadzi w tej sprawie postępowanie. To chyba nie jest postępowanie w sprawie jakiś rzeczy nieistotnych - dodał.

- Nie można udawać, że to wina Unii i Ukrainy. Przecież wszyscy widzieliśmy filmy, kiedy premier Morawiecki uśmiechał się na konferencjach prasowych zadowolony, że uczestniczy w wielkim przedsięwzięciu sprowadzenia do Polski ukraińskiego zboża - skomentował w Radiu Plus rzecznik PO.

Zmiana na czele resortu rolnictwa

W związku z kryzysem wywołanym napływem do Polski dużej ilości taniego zboża z Ukrainy 5 kwietnia do dymisji podał się minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, którego na tym stanowisku zastąpił Robert Telus (Kowalczyk pozostał w rządzie jako wicepremier i minister bez teki).