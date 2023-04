Ziobro: Projekt prezydenta Dudy i Kukiza to karykatura sędziów pokoju

- W formie, którą proponuje prezydent ze wsparciem Pawła Kukiza, projekt nie ma nic wspólnego z instytucją znaną z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Sędzia pokoju w tych krajach to osoba ciesząca się zaufaniem lokalnej społeczności. Znana z uczciwości i ceniona z uwagi na swoje wieloletnie publiczne zaangażowanie. Właśnie z tych względów lokalna społeczność powierza rozstrzyganie drobnych konfliktów takim osobom. Tymczasem w projekcie prezydenta sędziami pokoju mają być młodzi nieznani prawnicy, pozbawieni zawodowego, lecz także życiowego doświadczenia, a więc osoby niemające żadnego autorytetu i wypracowanego przez lata szacunku wśród lokalnej społeczności, potrzebnych do rozstrzygania sporów, a to stanowi o istocie sędziów pokoju - tłumaczył minister sprawiedliwości.

- Co więcej, te osoby nie muszą być nawet związane z regionem. W praktyce do sądów będą więc trafiać przynoszeni w teczkach spadochroniarze z całej Polski, którym nie udało się znaleźć intratnej pracy w prawniczym zawodzie. Będą potrzebowali politycznego wsparcia, aby przeprowadzić skuteczną wyborczą kampanię - dodał prezes Solidarnej Polski, podkreślając, że „to prosta droga do skrajnego upolitycznienia sądów i tworzenia lokalnych polityczno-biznesowych układów, klik”.

- Na to nie ma naszej zgody. Do tego wprowadzenie instytucji sędziów pokoju w tym kształcie będzie kosztować podatników 2 mld zł każdego roku! Wydawanie tak olbrzymich pieniędzy na niedoświadczonych i upolitycznionych w istocie sędziów uważam za działania nierozumne - powiedział Zbigniew Ziobro.