„Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że wykazane w sprawozdaniu oraz w części przedłożonych dokumentów dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że do sprawozdania nie zostały załączone wszystkie dokumenty wymagane we wskazanym wyżej rozporządzeniu” – to fragment uzasadnienia do uchwały, którą w poniedziałek przyjęła PKW. Odrzuciła w niej sprawozdanie finansowe Konfederacji Korony Polskiej (KKP) za 2021 rok.

KKP to zarejestrowana w 2020 roku partia współtworząca Konfederację. Jej liderem jest budzący wiele kontrowersji poseł Grzegorz Braun. I nie jest to pierwszy raz, gdy PKW odrzuca jej sprawozdanie finansowe.

Zagadka licznych kont

Podobnie było w sierpniu ubiegłego roku, gdy PKW rozpatrywała sprawozdanie za 2020 rok. O uchwale napisała jako pierwsza „Rzeczpospolita”, a o finansach partii Brauna zrobiło się głośno, bo PKW stwierdziła bardzo liczne nieprawidłowości.

Jednym z kluczowych ustaleń było to, że w 2020 roku KKP miała aż 43 konta w banku, jednak pokazała kontrolerom historię operacji tylko czterech z nich. „W przypadku pozostałych trzydziestu dziewięciu (przesłała – red.) jedynie potwierdzenie ich sald na koniec 2020 r., co nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić, że w trakcie okresu sprawozdawczego na rachunkach tych nie były dokonywane żadne operacje finansowe (Partia nie przedstawiła takiego potwierdzenia z banku prowadzącego jej rachunki)” – wynikało z uzasadnienia do tamtej uchwały.

To nie koniec kontrowersji. PKW miała też problem z ustaleniem szczegółów niektórych wpłat na rzecz partii, ugrupowanie miało też zapomnieć wykazać przyjęcia wartości niepieniężnych, np. użyczenia lokalu. Jak stwierdziła PKW, żadna z pozycji w sprawozdaniu, w której podano kwotę inną niż zero, nie zawierała danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Co na to KKP? Wyjaśniała, że wśród 43 rachunków funkcjonowało konto podstawowe, konto VAT i 41 rachunków przypisanych do poszczególnych 41 okręgów, z czego większość była nieaktywna, o czym poinformowano PKW.

Partia dodała, że dziś partia ma tylko dwa rachunki. I podkreślała, że formalnym powodem odrzucenia sprawozdania było zlecanie drobnych zakupów osobom fizycznym i zwracanie im pieniędzy po pewnym czasie. Jest to tzw. nielegalne kredytowanie się u osób fizycznych, częsty błąd popełniany przez partie.

„Dokładamy starań aby w przyszłości uniknąć podobnych uchybień” – napisała nam skarbnik Konfederacji Korony Polskiej Kamila Jezierska. Mimo to w najnowszej uchwale PKW zastrzeżenia są niemal identyczne.

Te same zarzuty

Z uzasadnienia wynika, że w 2021 roku partia wciąż miała kilkadziesiąt kont, tym razem 42. I znów PKW nie miała pewności, czy wykonywano na nich operacje, a jeśli tak, to jakie. „Partia przesłała w całości historie operacji bankowych wyłącznie sześciu jej rachunków bankowych, a w przypadku pozostałych trzydziestu sześciu jedynie częściowe zestawienie historii tych rachunków bankowych, nie obejmujące jednak całego okresu sprawozdawczego” – pisze PKW. I dodaje, że w związku z tym „niemożliwe było jednoznaczne zweryfikowanie wszystkich transakcji wykonanych w okresie sprawozdawczym”.

Formalnym powodem odrzucenia sprawozdania ponownie było zlecanie zakupów u osób fizycznych, a następnie zwracanie im pieniędzy przelewem. Ponadto partia przyjęła około 500 zł od osób mieszkających za granicą. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych również stanowi to przesłankę do odrzucenia sprawozdania.

Dlaczego partia Brauna znów zrobiła te same błędy? Tym razem nie odpowiedziała na nasze pytania. Prawdopodobnie tłumaczyłaby się, że PKW podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania za 2020 rok, gdy był już złożony dokument za 2021 rok, więc partia mogła nie wiedzieć, jakich błędów ma unikać.

Potrzeba przejrzystości

Poseł KO Dariusz Joński zauważa, że działalności KKP budzi wiele kontrowersji, szczególnie ostatnio, gdy zaangażowała się w tzw. ruch antywojenny i krytykuje rzekomo „nieuzasadnione zaangażowanie strony Polskiej w konflikt” w Ukrainie, co zdaniem wielu obserwatorów wpisuje się w retorykę Kremla. – Zupełnie nie rozumiem, po co partii kilkadziesiąt rachunków bankowych. Finanse tego ugrupowania powinny być szczególnie transparentne, szczególnie że jest to potencjalny koalicjant PiS – zauważa Dariusz Joński.