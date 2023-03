Województwo pomorskie, gdzie wykorzystanie pociągów jest największe w kraju, odnawia tabor kolejowy. Samorząd województwa zdecydował się kupić 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych, na które przeznacza 1,1 mld zł. Do regonu trafi 20 składów przeznaczonych do obsługi trasy aglomeracyjnej oraz 11, które będą obsługiwać połączenia regionalne. To największy dotąd tego rodzaju zakup w Pomorskiem. By go zrealizować, radni województwa przegłosowali uchwałę zmieniającą budżet i długoterminową prognozę finansową.