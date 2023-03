Ruch Społeczny – tak nazywa się najnowsza partia polityczna w Polsce. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, 15 marca zarejestrował ją warszawski sąd. To spełnienie zapowiedzi prezesów Porozumienia Magdaleny Sroki i Agrounii Michała Kołodziejczaka o uruchomieniu wspólnego projektu politycznego.

Reklama

Swoją współpracę oba środowiska ogłosiły na początku lutego. Magdalena Sroka poinformowała wówczas, że otrzymała „zielone światło” od zarządu krajowego swojej partii na współpracę z Agrounią.

Współpraca ze środowiskiem, znanym dotąd z ostrych protestów rolniczych, okazała się nie do zaakceptowania dla części działaczy byłej partii Jarosława Gowina. Porozumienie opuścili m.in. poseł Michał Wypij i rzecznik partii Jan Strzeżek. Mimo to współpraca Agrounii z Porozumieniem się rozwija. Liderzy ugrupowań podpisali w połowie lutego w Sejmie deklarację ideową, zawierającą siedem punktów, m.in. usprawnienie instytucji publicznych, zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego i wprowadzenie bardziej skutecznej polityki demograficznej.

Sroka i Kołodziejczak zapowiedzieli też budowę wspólnej partii. I to już udało im się osiągnąć. Z naszych informacji wynika, że partia, zarejestrowana właśnie przez sąd, będzie miała charakter parasolowy, co oznacza, że wciąż będą działały zarówno Porozumienie, jak i Agrounia.

Reklama

Jej utworzenie w praktyce służy ominięciu przepisu o progu wyborczym 8 proc. dla koalicji. Dzięki stworzeniu wspólnej partii obowiązywał będzie próg 5 proc. Podobny zabieg umożliwił wejście w 2019 roku do Sejmu Konfederacji, która również jest parasolową partią dla kilku formacji.

Na razie we władzach nowo utworzonej partii znajdują się tylko przedstawiciele Agrounii, a jej prezesem jest Michał Kołodziejczak. To się jednak ma zmienić. – Rejestracja partii była rozpoczęta bardzo szybko na początku rozmów z Porozumieniem. Udało się ją skutecznie zakończyć i to jest najważniejsze. Teraz ustalamy pozostałe szczegóły – mówi nam Michał Kołodziejczak.

Dodaje, że partia będzie miała dwóch lub dwoje współprzewodniczących. – Na tę chwilę oczywiste jest to, że będzie to Michał Kołodziejczak i Magdalena Sroka – informuje Kołodziejczak. Podobnie mówi nam szefowa Porozumienia. – Będzie dwóch równorzędnych liderów – podkreśla Magdalena Sroka.

Modyfikacji mogą ulec nie tylko władze partii, ale też jej nazwa. Z wcześniejszych przecieków medialnych wynikało, że ma być dłuższa od tej, zgłoszonej w sądzie, i brzmieć Ruch Społeczny Polska XXI wieku. Czy rzeczywiście nazwa zostanie rozszerzona? Na razie liderzy Ruchu Społecznego tego nie ujawniają. – Nowy szyld zaprezentujemy podczas konwencji, która odbędzie się już lada chwila – mówi Magdalena Sroka.

Konwencja, planowana jeszcze na początek wiosny, jest na razie najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez sojusz Porozumienia i Agrounii. Liderzy i działacze obu ugrupowań intensywnie spotykają się też w terenie. Np. w czwartek byli na Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce pod Rzeszowem, a na najbliższe dni mieli zaplanowane spotkania w Miechowie pod Krakowem i w Radomiu.

Reklama

Cel? Wejście do Sejmu. I choć obecnie większość sondaży umiejscawia tę inicjatywę pod progiem wyborczym, jej liderzy twierdzą, że poparcie jest niedoszacowane, o czym ma m.in. świadczyć zainteresowanie wśród wyborców spotkaniami w całej Polsce i panująca na nich atmosfera. – Co do progu, to nie mam wątpliwości, że przekroczymy na pewno i ten wyższy, 8-procentowy. Idziemy do wyborów po to, żeby zdobyć jak najlepszy wynik, który pokaże, że bez nas nie będzie nikt rządził – mówił w lutym Michał Kołodziejczak.