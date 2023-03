Nagranie wywołało falę negatywnych komentarzy, ponieważ Fogiel sugerował w nim, że młodzi "nic nie wiedzą o PiS", a swoje opinie na temat tej partii opierają na tekstach piosenek Cypisa oraz Maty.

W odpowiedzi na nagranie wielu użytkowników TikToka zaczęło w komentarzach wypisywać swoje zarzuty pod adresem PIS-u. Wielu polityków opozycji uznało, że PiS tym nagraniem "strzelił sobie w kolano" i zraził do siebie młodych.



- Przeglądałem odpowiedzi. Większość nie odbiegała od tego, co możemy usłyszeć z ust polityków opozycji w dowolnym studio telewizyjnym. Większość odpowiedzi jest łatwa do sprostowania, będziemy się tym zajmować - odparł Fogiel pytany o to nagranie.

A dlaczego PiS zdecydował się na taką właśnie formę, zarzucając młodym brak wiedzy?

Czytaj więcej Polityka Fogiel o słowach ambasadora we Francji: Burza w szklance wody Ambasador mówił jasno: jeśli Ukraina padnie, Rosja będzie u naszych granic i prędzej czy później do konfliktu dojdzie - mówił w rozmowie z Michałem Kolanką poseł PiS, szef komisji spraw zagranicznych, Radosław Fogiel.

- Zapraszamy do wyjścia z bańki i przedstawienia pewnych argumentów. Co do dyskusji: ja nie mam nic przeciwko temu, że nasza konkurencja będzie poprawiać sobie samopoczucie twierdząc, że nie wiemy co robimy. Im lepsze samopoczucie naszej opozycji, tym nasza robota na jesieni będzie łatwiejsza. Jeśli ktoś uważa, że publikując takie kontrowersyjne pytanie, myśmy oczekiwali głaskania po głowie i tego, że nie wyleje się hejt, do specjalnie błyskotliwych nie należy - odparł Fogiel.

Poseł PiS zasugerował też, że partia osiągnęła cele, jakie stały za publikacją tego nagrania.



- Już wszystkie cele zasięgowe na TikToku osiągnęliśmy. Film w ciągu doby wygenerował 160 tys. odsłon, kilka tysięcy komentarzy. Wie pan co robią w tym momencie algorytmy TikToka - stwierdził sugerując, że celem nagrania było zwiększenie zasięgu "stosunkowo młodego" profilu PiS na TikToku.