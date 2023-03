Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Fogiel był pytany o słowa ambasadora Polski we Francji, Jana Emeryka Rościszewskiego, które - jak mówił Michał Kolanko - są interpretowane tak, że Polska może jednostronnie przyłączyć się do wojny Polski z Ukrainą. - Jeśli Ukrainie nie uda się obronić swojej niepodległości, nie będziemy mieli wyboru, będziemy zmuszeni przystąpić do konfliktu - powiedział w rozmowie z francuską stacją LCI ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski.

Reklama

Ambasada przekonuje, że wypowiedź jest interpretowana w oderwaniu od kontekstu. "Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy" - głosi fragment jej oświadczenia.

Czytaj więcej Polityka Polska ambasada we Francji: Ambasador mówi, że Polska nie jest w stanie wojny "Dokładne wysłuchanie całości rozmowy pozwala zrozumieć, że nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami, jakie może mieć porażka Ukrainy" - w ten sposób polska ambasada we Francji tłumaczy budzącą kontrowersję wypowiedź polskiego ambasadora we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego.

Reklama

- Ambasador nic takiego nie powiedział. Nie wiem jak jest po francusku "burza w szklance wody", ale dokładnie z tym mamy do czynienia. Ale żeby nie być gołosłownym poprosiłem wczoraj o obejrzenie tego nagrania kolegę, który jest pół-Francuzem i pół-Polakiem. Mogę ją zacytować: "Nic takiego nie było, że Polska dołącza czy powinna dołączyć (do wojny). Jeśli Ukraina zostanie pokonana to wtedy na granicach Polski będzie Ukraina ze swoją armią". Dokładny cytat: "Albo Ukraina obroni dzisiaj swoją niepodległość, albo - chcąc nie chcąc - będziemy musieli wejść w ten konflikt, bo to co stoi za naszymi i NATO wartościami będzie w niebezpieczeństwie" - odpowiedział na pytanie o tę wypowiedź poseł PiS.

Chyba wszyscy się zgodzimy, że upadek Ukrainy stwarza dla nas i państw NATO bezpośrednie zagrożenie Radosław Fogiel, poseł PiS

- Ambasador mówił jasno: jeśli Ukraina padnie, Rosja będzie u naszych granic i prędzej czy później do konfliktu dojdzie. Tego właśnie chcemy uniknąć - dodał.



- To, jak zostało to przedstawione przez niektóre media, jest manipulacją. Wyjęcie tego jednego zdania jest czystej wody manipulacją. Ta odpowiedzialność w trudnych czasach sprawiła, że MSZ to szybko zdementował. Chyba wszyscy się zgodzimy, że upadek Ukrainy stwarza dla nas i państw NATO bezpośrednie zagrożenie - podkreślił szef komisji spraw zagranicznych.



A czy ambasador RP we Francji może liczyć się z jakimiś konsekwencjami swojej wypowiedzi?



- Nic mi na ten temat nie wiadomo - zakończył temat Fogiel.