Czasem zdarzy nam się kupić, coś pod presją chwili. Wracamy do domu i okazuje się, iż to nie jest to, o co nam chodziło. Podobnie jest z zakupami w Internecie, to co ładnie wygląda na zdjęciu, nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy taki towar możemy zwrócić do sklepu?