Krzysztof Sobolewski, sekretarz generalny PiS, mówił w „Jedynce” Polskiego Radia o materiale "Franciszkańska 3”. Jak ocenił polityk, produkcja TVN powstała na podstawie materiałów, o których "powiedzieć wątpliwe, to nic nie powiedzieć".

- Na podstawie takich materiałów stacja, która mieni się mówiącą całą prawdę całą dobę, próbuje uderzyć w obraz człowieka, który jest największym Polakiem w historii - stwierdził Sobolewski. - Gdyby nie Jan Paweł II, wspólnie z Ronaldem Reaganem, to prawdopodobnie w Polsce zmieniłoby się tyle, że przepoczwarzyłby się komunizm. To, że komunizm by trwał, jest więcej niż pewne - dodał.

Sekretarz generalny PiS zapowiedział także reakcję na emisję materiału "Franciszkańska 3”. - Przymierzamy się do tego, by złożyć skargę do KRRiTV na działania TVN w sprawie tego paszkwilu. Trudno to nazwać materiałem reporterskim - stwierdził. - TVN włączył się w wojnę hybrydową przeciwko Polsce - dodał.

- Jeszcze raz podkreślam, tym materiałem próbuje uderzyć w fundamenty polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej też wiary, tradycji chrześcijańskiej. Uderzając w największego Polaka w historii Polski, którego imię jest znane na całym świecie i którego imię też spowodowało, że w tej chwili żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce - powiedział polityk PiS.

Sobolewski stwierdził również podczas rozmowy, że zaproszenie ambasadora USA Marka Brzezinskiego do MSZ było konsekwencją wyemitowania tego materiału. - Przypomnę, bo odezwały się głosy, że to jest prywatna firma, niezależna, co mają z tym wspólnego USA. Przypomnę, że jeszcze niedawno, gdy był wątek koncesji dla TVN24, to wtedy jakoś te głosy brzmiały troszkę inaczej. Brzmiały na zasadzie: przecież jesteśmy konsorcjum amerykańskim, konsorcjum wolnych mediów, amerykańskich, z udziałem amerykańskim - powiedział. Jak to mówią, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - dodał.

Jak powiedział Sobolewski, Mark Brzezinski został zaproszony na spotkanie do MSZ, by "zasygnalizować panu ambasadorowi, że w jednej ze stacji amerykańskich, bo tak to można określić, zapanowały dziwne zwyczaje i to są zwyczaje związane z taką wschodnią tradycją”.

Polityka zapytano również o to, czy materiał jest efektem działań specjalnych służb. - Można na to tak patrzeć i można tak to oceniać. Dzięki świętemu Janowi Pawłowi II w Polsce każdy może mieć swój punkt widzenia. Ja mam taki punkt widzenia, że to jest element operacji służb specjalnych rodem ze Wschodu - stwierdził Sobolewski.

6 marca w TVN24 wyemitowany został dokument Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3”, w ramach serii reportaży „Bielmo”. Padła w nim teza, że św. Jan Paweł II, gdy był krakowskim metropolitą, wiedział o przypadkach molestowania seksualnego przez księży, ale ukrywał te informacje. Autor reportażu Marcin Gutowski rozmawiał ze znajomymi i ofiarami księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca - wszyscy trzej podlegali w latach 60. kardynałowi Wojtyle. „Dziennikarz dotarł też do ludzi, którzy o przestępstwach popełnianych przez duchownych osobiście Wojtyłę informowali, oraz do kościelnych dokumentów potwierdzających jego działania i zaniechania” - czytamy na stronach TVN24.