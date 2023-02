Od 28 lat notariusze doliczają podatek od towarów i usług do taksy notarialnej, choć są wątpliwości co do legalności takiej praktyki. Po wyjaśnieniach Krajowej Rady Notarialnej, Ministra Finansów oraz Ministra Sprawiedliwości Marcin Wiącek zwraca się do posłów i senatorów o zmianę prawa.