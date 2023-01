Flagowym dziennikiem koncernu Ringier, jednego z największych w Europie, jest tabloid „Blick”. Od dekady wydawnictwem kieruje Marc Walder. Ma też w nim udziały. To bezpośrednio do niego skierowane były maile Petera Lauenera, rzecznika szwajcarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w którego gestii jest ochrona zdrowia.

Były to informacje dotyczące planów resortu w walce z covidem. Akredytowani dziennikarze przy ministerstwie takich maili nie otrzymywali. Były poufne i nieprzeznaczone do szerszego wykorzystania. Dawały jednak mediom Ringiera przewagę nad konkurencją. Wprawdzie „Blick” przekonywał niedawno wielkim tytułem: „Nikt nie wpływa na »Blicka«”, zapewniając, że redakcja nie otrzymywała żadnych informacji od wydawnictwa, ale mało kto w to wierzy.

Pojawiają się podejrzenia, że w zamian za poufne informacje media Ringiera przychylnie odnosiły się do działań Alaina Berseta, szefa MSW i zdrowia, obecnie przewodniczącego Bundesratu, czyli szwajcarskiego rządu. Zresztą sam szef Ringiera mówił w czasie pandemii publicznie, że z jego inicjatywy do „wszystkich krajów, w których jesteśmy aktywni”, dotarło, iż „chcemy wesprzeć rząd poprzez nasze doniesienia medialne, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie przejść przez kryzys”. Mowa o kryzysie covidowym. To kłóci się nieco z zapewnieniami redakcji „Blicka” o pełnej niezależności w działaniu.

Taka postawa może być zrozumiała. Pewne zdziwienie wywołała bowiem wstrzemięźliwość mediów Ringiera, poszukujących zazwyczaj sensacji, w relacjonowaniu wydarzeń z życia Berseta. Zarówno wtedy, gdy dwa lata temu był ofiarą finansowego szantażu byłej partnerki, jak i w przypadku korzystania z państwowego transportu lotniczego czy też w sprawie naruszenia przez cessnę, którą pilotował, przestrzeni powietrznej Francji, co zmusiło do interwencji francuskie lotnictwo.

Nikt nie stawia formalnych zarzutów pod adresem ministra Berseta ani szefa Ringiera. Niemniej jednak komisja kontrolna parlamentu zaczęła badanie sprawy. Prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) domaga się dymisji Berseta, lecz taki rozwój wydarzeń jest mało prawdopodobny. Ostatni członek szwajcarskiego rządu zmuszony został do dymisji już ponad trzy dekady temu.

Od roku trwa jedynie śledztwo w sprawie wycieku poufnych informacji z resortu zdrowia. Rzecznik Peter Lauener spędził nawet kilka dni w areszcie śledczym. I choć aktu oskarżenia wciąż nie ma, został jednak pozbawiony stanowiska. Na jego miejsce minister Berset powołał dziennikarkę z „Blicka”.

Cała sprawa dzieje się w chwili, gdy rządowa Federalna Komisja ds. Mediów wraca do pomysłu udzielania szwajcarskim prywatnym mediom pomocy finansowej. Miałaby zrekompensować malejące wpływy reklamowe i zapewnić rzetelny poziom informacji niezbędny w demokratycznym państwie. Podobna inicjatywa została przed rokiem odrzucona w referendum.