Na czwartkowej, sejmowej ds. energii, klimatu i aktywów państwowych, ma odbyć się drugie czytanie nowelizacji ustawy wiatrakowej, przygotowanej przez rząd premiera Morawieckiego. Część posłów Prawa i Sprawiedliwości planuje złożyć poprawkę do ustawy, która obliguje samorządy do przeprowadzenia obligatoryjnego referendum w gminach, gdzie takie wiatraki mają powstać. Może to na dobre uniemożliwić budowę nowych farm wiatrowych w Polsce. Słyszymy jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone.