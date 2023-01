Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego był w Radiu Plus pytany o hasło "Pomoc Ukrainie - tak, niszczenie polskiego rolnictwa – nie" oraz o protesty rolników w związku z napływem zbóż z Ukrainy.

- Mówimy o tym od lipca. Przekazywałem te informacje na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, mówiłem o tym wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi. To się działo kilka miesięcy temu. Dzisiaj spichlerze są pełne, ceny polskiego zboża spadły - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Ocenił, że w rolnictwie "opłacalność jest zerowa". - Nie ma tej opłacalności, są straty, deficyt - podkreślił.

- Sytuacja jest bardzo poważna - ocenił prezes PSL dodając, że zboże, które jako techniczne przyjechało do Polski, "w Polsce staje się zbożem spożywczym". Kosiniak-Kamysz dodał, że ma informacje na ten temat np. z woj. kujawsko-pomorskiego. Poseł przekonywał, że sprawą powinien zająć się komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. - Korytarze eksportowe i kaucja jest rozwiązaniem. Ta ustawa leży w polskim parlamencie, wystarczy ją przyjąć - oświadczył.

W związku ze sprowadzaniem zboża z Ukrainy protestuje także Agrounia. Władysław Kosiniak-Kamysz został w Radiu Plus zapytany, czy wobec zbieżności stanowisk możliwa jest także wyborcza współpraca PSL i Agrounii. - Rozmawiamy, złożyliśmy nawet wspólnie ustawę o dopłatach do nawozów - odparł prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Razem z Michałem Kołodziejczakiem (liderem Agrounii - red.) składaliśmy w przeddzień Święta Niepodległości kwiaty pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Racławicach. Myślę, że to było takie symboliczne wezwanie do wspólnoty narodowej, do współpracy w sprawie bezpieczeństwa, również żywnościowego, więc tych punktów wspólnych jest dużo - mówił Kosiniak-Kamysz.

- Wszystko zmierza do tego, że PSL i Agrounia razem pójdą do wyborów? - padło pytanie.

- To pokazanie jedności środowiska, które dba o bezpieczeństwo żywnościowe - o bezpieczeństwo konsumenta i producenta. Co będzie w przyszłości, to czas pokaże. Wszystko, co dobre, przed nami. Chciałbym, żeby środowiska, które myślą podobnie, współpracowały. Są sprawy do załatwienia - jak ochrona polskiego rolnika, odbudowa hodowli w Polsce, lepsze warunki do hodowli przydomowej, promocja polskiej żywności na świecie, bo to leży. Myślę, że mamy dużo wspólnych punktów - mówił prezes PSL.

Na pytanie, czy bardziej prawdopodobny jest start PSL z Agrounią czy z Platformą Obywatelską, Kosiniak-Kamysz odparł: - Najbardziej prawdopodobny zawsze jest start pod szyldem własnej formacji i tak powinno być.