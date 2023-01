Wygląda na to, że obóz władzy, posługując się znaną metodą „złego i nie tak aż złego” policjanta, zdoła okiwać zarówno prezydenta, jak i opozycję. Co do Zbigniewa Ziobry, nie ma przecież pewności, czy cała operacja nie odbywa się za cichym porozumieniem z Solidarną Polską.

Reklama

Głosowanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym możliwe jest już w piątek. Po nocnej pracy Komisji Sprawiedliwości i drugim czytaniu w Sejmie opozycja zostaje z pustymi rękami, lecz w glorii obrońców środków z KPO. To PiS-owi może się jeszcze przydać na końcowym etapie legislacji.

Czytaj więcej Polityka Ziobro: Komisja Europejska działa metodami zorganizowanej grupy przestępczej - Solidarna Polska nigdy nie będzie uczestniczyć w pisaniu ustaw pod dyktando brukselskich urzędników - oświadczył lider SP Zbigniew Ziobro.

Prezydent czeka na prace Senatu i – jeśli ten wniesie poprawki – kolejne głosowanie w Sejmie. Wtedy dostanie ustawę do podpisu. Senat już zapowiada intensywne prace, zgodne z ustalonymi przez całą opozycję poprawkami. Nie ma jednak większych wątpliwości, że nawet jeśli ustawa zostanie zmieniona w Senacie tak, by usunąć zagrożenie niekonstytucyjnością, to Sejm te propozycje odrzuci. Bo o ile w głosowaniach pierwszej wersji ustawy partia władzy może liczyć na obywatelską postawę opozycji, o tyle przy torpedowaniu jej pomysłów wprowadzonych w Senacie, na pewno oprze się na swoim niegrzecznym koalicjancie. A posłom Solidarnej Polski nic nie sprawi większej przyjemności niż wycięcie wszystkich zmian, które mogłyby doprowadzić (o zgrozo!) do poprawienia projektu zgodnie z wymogami praworządności.

Dziś okazuje się, że wybór między pieniędzmi dla obywateli a trwaniem przy zasadach praworządności za wszelką cenę jest bardzo trudny.

Reklama

Sytuacja PiS jest więc dość wygodna: by zrealizować swój cel, jakim jest wzięcie pieniędzy z KPO, głosuje raz z opozycją, a raz z Solidarną Polską, budując większość ad hoc taką, jaka prezesowi akurat pasuje. Elementem niepewnym jest prezydent Duda, który zapowiadał, że nie podpisze niczego, co umniejsza jego prerogatywy. Projekt PiS, poprzez rozszerzenie testu niezależności sędziego, wzmocnionego jeszcze jedyną merytoryczną poprawką, jaką przyjęto – tak właśnie czyni. Wobec rozwoju wypadków prezydent jednak zmienił ton i jego zapowiedź weta nie jest już tak kategoryczna. Może się więc okazać, że nowelizacja zakończy swój legislacyjny bieg na biurku prezydenta, opatrzona jego zamaszystym podpisem.

W czwartek do zapowiedzi Donalda Tuska, że opozycja pomoże PiS uchwalić ustawę dołączyli inni liderzy opozycji: Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. PiS nie musi się już właściwie o nic martwić, wie, że minimum, które chciał osiągnąć, czyli wstrzymanie się przeciwników politycznych od głosu, ma zagwarantowane.

Opozycja boi się wpaść w pułapkę ciągłego wypominania przez PiS, że to przez nią obywatele nie mają pieniędzy. Cztery partie dokonały dziś takiego samego wyboru jak Lewica, która głosowała razem z PiS nad ratyfikacją Funduszu Odbudowy w maju 2021 r. Wtedy PO nazywała posłów i posłanki z Wiosny, SLD i Razem „zapleczem PiS-u”, a niektóre media pisały o „spisku” Czarzastego i Kaczyńskiego.

Dziś okazuje się, że wybór między pieniędzmi dla obywateli a trwaniem przy zasadach praworządności za wszelką cenę jest bardzo trudny. Tym bardziej że jest rok wyborczy i kryzys gospodarczy, więc argumenty ekonomiczne słyszalne są bardziej niż prawne. Chyba że Donald Tusk wie coś, czego nie wie PiS.

Może wie, kiedy nastąpi wypłata?