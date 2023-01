W Mińsku ruszył proces Alesia Bialackiego, tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla (nagrodę otrzymał wraz z rosyjską organizacja Memoriał i ukraińskim Centrum Wolności Obywatelskich). Oprócz niego na ławie oskarżonych znalazło się dwóch jego bliskich współpracowników z centrum obrony praw człowieka „Wiosna”: Waliancin Stefanowicz i Uładź Łabkowicz. Znaleźli się we wspólnej klatce, ustawionej na sali sadowej. Proces jest otwarty, ale wszystkich obecnych spisano i niedopuszczono zagranicznych dyplomatów. Na sali znalazły się natomiast czołowe media propagandowe Łukaszenki.

Obrońcy praw człowieka są oskarżani o „przemyt w zorganizowanej grupie” oraz „finansowanie działań grupowych, które naruszają porządek publiczny”. Grozi im od 7 do 12 lat łagrów. Proces jest zemstą dyktatora za wieloletnią działalność centrum Bialackiego na rzecz obrony praw człowieka. Pomagali aresztowanym i prześladowanym nawet po sfałszowanych wyborach 2020 roku, ryzykując własną wolnością. Działacze „Wiosny”, w tym Aleś Bialacki, wielokrotnie z Mińska komentowali represje na Białorusi na łamach „Rzeczpospolitej”.

– Często otrzymujemy zgłoszenia, gdy organy opieki grożą rodzinom odebraniem dzieci. Nie chodzi oczywiście o to, że dzieci żyją w kiepskich warunkach - to represje polityczne. Dzieci każą za protestujących rodziców, ale też zdarzają się sytuacje, gdy to nieletni protestują, a później organy opieki przychodzą do ojców i matek. Oskarżają ich o „niewłaściwe wychowanie dzieci" – mówił „Rzeczpospolitej" w styczniu 2021 roku Waliancin Stefanowicz. Kilka miesięcy później wraz z Bialackim i Łabkowiczem został aresztowany. Za kratami znajdują się od 14 lipca 2021 roku.

Centrum „Wiosna” na swojej stronie w Telegramie informuje, że sądzeni obrońcy praw człowieka wnioskowali, by proces był prowadzony w języku białoruskim. Działacze tej organizacji świadomie posługują się językiem ojczystym, podkreślając swoją białoruskość. Wnioskowali też prosili też, by zdjąć im kajdanki, tłumacząc, że to „uderza w ich godność”. Rosyjskojęzyczna sędzia Maryna Zapasnik odrzuciła wnioski. Wówczas Bialacki wnioskował o zmianę sędziego, ale ten wniosek również został odrzucony.

W poniedziałek przed sądem w Grodnie miał stanąć Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i jeden z liderów prześladowanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi. Jemu również grozi 12 lat więzienia. Proces został przeniesiony na 16 stycznia. Z kolei 17 stycznia rozpocznie się zaoczny proces przebywającej na Litwie liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej oraz kilku jej obecnych i byłych współpracowników (również przebywających poza granicami Białorusi): Pawła Łatuszki, Marii Maroz, Wolhi Kawalkowej oraz Siarheja Dyleuskiego. Są oskarżani o udział w spisku i próbę obalenia władzy „drogą niekonstytucyjną”, utworzenie formacji ekstremistycznej oraz publiczne nawoływanie do sankcji oraz nienawiści. Dyktatura Łukaszenki grozi im nawet karą śmierci.