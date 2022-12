We wrześniu 2021 r. swój pierwszy kongres miał ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Przed jego rozpoczęciem opinię publiczną elektryzowały doniesienia o tajemniczym gościu specjalnym. Okazała się nim być aplikacja polityczna Jaśmina. – To jest naprawdę przełom w polskiej polityce – zachwalał Hołownia. Dziś aplikacja i cały kongres jest jednym z powodów problemów partii ze sprawozdaniem finansowym za 2021 r. W poniedziałek odrzuciła je PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza co roku bada sprawozdania wszystkich ugrupowań. Odrzucenie jest dotkliwe dla partii dostających wielomilionowe środki z budżetu, bo taka decyzja powoduje ich utratę. Polska 2050 nie otrzymuje subwencji, więc odrzucenie sprawozdania ma wymiar symboliczny, jednak i tak jest kłopotliwe dla formacji, bo zarzuty są poważne.

Chodzi o to, że Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 r., złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała. Wpisała „0” do każdej z rubryk mówiących m.in. o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych.

Wzbudziło to podejrzenia PKW, która w piśmie do władz partii zaczęła dopytywać, jak możliwe było złożenie pustego sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy w 2021 r. partia korzystała z lokalu w Warszawie oraz zorganizowała forum gospodarcze i kongres, podczas którego zaprezentowano Jaśminę. PKW chciała też wiedzieć, kto ma prawa do tej aplikacji oraz kto zapłacił za spotkania, konferencje prasowe i briefingi członków Polski 2050 w całej Polsce.

Skarbnik partii odpisał, że lokal w Warszawie był użytkowany nieodpłatnie wyłącznie w celach korespondencyjnych, a forum gospodarcze i kongres nie były wydarzeniami partii, lecz zorganizowała je Fundacja Polska od Nowa ze Stowarzyszeniem Polska 2050 oraz kołem parlamentarnym. Zdaniem skarbnika Jaśmina jest własnością fundacji, zaś działalność członków partii odbywała się w ramach np. ich mandatów poselskich. Co najważniejsze, jak podkreślił skarbnik, z chwilą wpisu do ewidencji partia nie mogła zacząć działać, bo musiała czekać na uprawomocnienie się decyzji sądu. Zauważył, że odmówiono jej np. założenia rachunku bankowego.

Z tą argumentacją nie zgadza się PKW. Jej zdaniem odmowa założenia konta była bezzasadna i partia powinna była poszukać innego banku. Podsumowując swój wywód, PKW stwierdza, że partia przyjmowała korzyści od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz od Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności ugrupowania, czym naruszyła przepisy, co skutkuje odrzucenie sprawozdania.

Rzeczniczka ugrupowania Katarzyna Karpa-Świderek informuje nas, że partia rozważa zaskarżenie uchwały PKW do Sądu Najwyższego. – Poddajemy ją dokładnej analizie prawnej. Ale już dziś możemy stwierdzić, że naszym zdaniem działaliśmy w pełni zgodnie z wszystkimi obowiązującymi nas przepisami prawa – przekonuje. Dodaje, że cała sprawa jest „dowodem niesprawności systemu sądowego w Polsce”, bo procedury rejestracyjne trwały aż 18 miesięcy, co spowodowało brak możliwości prowadzenia działalności przez partię.

Z naszych nieoficjalnych rozmów z działaczami Polski 2050 wynika, że uchwałę PKW traktują poważnie. Szczególnie że przed rokiem PKW odrzuciła też sprawozdanie finansowe z wyborów prezydenckich komitetu Hołowni. Powodem było przyjęcie ponad 201 tys. zł z naruszeniem przepisów.