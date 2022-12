- Kobiety decydują się na dzieci, albo się na dzieci nie decydują. To zależy od czynników, powtarzam, materialnych, ale w wielkiej mierze od tych czynników kulturowych. I tu trzeba czasem powiedzieć też trochę otwarcie, pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się np. utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. A kobieta tylko dwa - mówił w czasie spotkania z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił też, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", ponieważ "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". - Ale jak do 25 roku życia daje w szyję, to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach - podkreślił.

Kaczyński tłumaczył później, że mówiąc te słowa "nie chciał nikogo urazić", a jedynie "powiedzieć pewną prawdę o szkodliwym zjawisku".

Prezes zastrzegł, że jest zwolennikiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, ale nie tego, że kobiety udają mężczyzn i odwrotnie.

Na słowa Kaczyńskiego zareagowała Lewica, która złożyła w Sejmie wniosek o ukaranie prezesa PiS. Robert Biedroń tłumaczył, ze jego partia nie chce, by Kaczyński czuł się bezkarny.

We wtorek sejmowa Komisja Etyki ukarała Kaczyńskiego naganą. To najwyższa możliwa kara, jaką na posła może nałożyć komisja.

- Nie można szydzić z ludzi - powiedziała przewodnicząca komisji Monika Falej (Lewica)