Rzecznik MSZ: Polska to młodszy partner Niemiec często traktowany "z buta"

Jak powiedział w rozmowie z TOK FM rzecznik MSZ Łukasz Jasina, "bardzo go cieszy, że Niemcy dojrzeli do tego w ciągu ostatnich miesięcy, by bronić Europy przed rosyjska agresją". Jednocześnie polityk stwierdził jednak, że Polska jest "młodszym partnerem gospodarczym Niemiec, często traktowanym z buta'".