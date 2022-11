Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba odniósł się na antenie Radia Plus między innymi do tego, czy w związku z tym, że na terenie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Ukrainie doszło do kilkunastu eksplozji, sytuacja radiacyjna w Polsce jest bezpieczna. - W żaden sposób nie odnotowano odchyleń od normy. Sytuacja jest stabilna - powiedział i dodał, że Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat, w którym poinformowała, że wszystkie parametry są w normie. - Sama strona ukraińska poinformowała, że nie doszło do uszkodzenia kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa radiacyjnego elementów tej elektrowni - zaznaczył polityk. Jak podkreślił Ozdoba, elektrownia jest dość dobrze zabezpieczona. - Oczywiście trzeba dmuchać na zimne. Nikt nie powie, że sytuacja jest taka, że nie należy się po prostu przygotowywać, czy też nie należy obserwować tego z niepokojem. Jeżeli mamy do czynienia z regularną wojną gdzieś, gdzie są elektrownie atomowe, to wiadomo, że ten niepokój zawsze będzie - powiedział.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Morawiecki: Węgiel zamawiać na styczeń. Wiceminister: Opozycja wywołuje kryzysy Od początku mówiliśmy, że odejście od węgla doprowadzi w końcu do kryzysu - mówił w rozmowie z Radiem Plus Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, polityk Solidarnej Polski.

Ozdoba mówił także o stanie polskiej energetyki. - W energetyce mamy stan przedzawałowy wywołany po pierwsze polityką unijną a po drugie sytuacją za naszą wschodnią granicą - ocenił w Radiu Plus polityk. Zapytany, czy grożą nam blackouty, powiedział jednak, że się tego nie spodziewa. - Sądzę, że to się nie wydarzy, ale przez lata podejmowano decyzje, które w mojej ocenie mogą mieć negatywny skutek dla bezpieczeństwa systemów energetycznych. Na przykład paradoksalnie — samochody elektryczne. Gdybyśmy mieli ich miliony, to mielibyśmy stałe blackouty dlatego, że sieć nie jest do tego przystosowana, a nawet bloków energetycznych nie ma - stwierdził Ozdoba.

Wypowiadając się na temat relacji Polski z Unią Europejską, wiceminister klimatu mówił między innymi o unijnym handlu emisjami CO2 (ETS). - Wyjście z ETS to nie jest wyprowadzenie Polski z UE, to jest po prostu polska racja stanu. Trzeba podchodzić do UE twardo, to są twardziele, którzy negocjują w sposób twardy. Unia to nie jest dobry wujek. Nie można ciągle prowadzić polityki ustępstw, jeżeli UE nas oszukuje. Należy wetować wszystkie rozwiązania - ocenił Ozdoba.