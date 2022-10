To, że minister Czarnek wprowadza bliską mu ideologię do szkół i systemowo likwiduje jakiekolwiek marzenia o podmiotowości placówek, oddając je w ręce ministerialnym urzędnikom, czyli kuratorom – widać gołym okiem. Ale czy dąży do tego ogarnięty tylko ideową wizją, czy powody są jeszcze poważniejsze i bardziej złożone?