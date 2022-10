O tym, że dużą odpowiedzialność za kampanię wyborczą będą ponosić młodzi posłowie i posłanki, powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w trakcie ostatniego spotkania otwartego z wyborcami – w Ostrowie Wielkopolskim. – Przygotowuję, i to tak bez kamer, pokolenie między 30 a 40 lat. Będę ich pokazywał światu, ale nie należy ich nazywać „gabinetem cieni”, bo od nich aż światło bije – stwierdził Tusk w odpowiedzi na pytanie jednego z uczestników spotkania o to, czy Platforma do wyborów pokaże „gabinet cieni”. Tusk stwierdził, że ta licząca 20 osób grupa będzie też współodpowiadać za kampanię wyborczą, do której przygotowania w PO trwają. Z naszych rozmów wynika, że grupa, o której mówił przewodniczący Tusk, to między innymi – chociaż nie tylko – osoby organizacujące spotkania Meet Up – Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej. Odbyły się już trzy spotkania z tej serii, ostatnie we Wrocławiu. MeetUpy przeznaczone są dla młodych ludzi, głównie ze środowiska wokół PO i całej Koalicji Obywatelskiej. Kolejne odbędzie się najpewniej na początku grudnia. MeetUpy są w Platformie uznawane za udany projekt, który wpisuje się w całą strategię partii w dotarciu do młodych ludzi (w tym mieści się też komunikacja PO i Tuska w mediach społecznościowych, w tym na TikToku, co opisywała już „Rzeczpospolita”).

Donald Tusk już wiele miesięcy wcześniej – przy okazji zmian wewnętrznych w PO – zapowiedział, że jeden z nowych wiceprzewodniczących, poseł PO młodego pokolenia Cezary Tomczyk (wcześniej m.in. szef sztabu w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego) będzie w przyszłości współodpowiadał za kampanie wyborcze i to będzie częścią jego portfolio jako wiceszefa partii.

Tusk zapowiedział, że powstanie zespół „100 dni”, który ma przygotować zręby planu do wykonania po tym, jak opozycja przejmie władzę

Na tym etapie przygotowania do wyborów, również do powołania sztabu wyborczego, są siłą rzeczy na bardzo wczesnej fazie. Wszystko wskazuje na to, że kolejny etap przygotowań ruszy na początku przyszłego roku, gdy być może wyjaśni się już format startu opozycji. Tusk zapowiedział już, że chciałby, aby sytuacja była jasna do Wigilii tego roku. Z rozmów w sejmowych kuluarach wynika, że w praktyce mało kto spodziewa się – również w środowisku Koalicji Obywatelskiej – że dojdzie do powołania jednej listy opozycji, a dużo bardziej prawdopodobne jest, że sejmowa opozycja pójdzie do wyborów w kilku blokach. Platforma stanie wtedy przed decyzją, na jaki szyld postawić w wyborach – czy będzie to kontynuacja Koalicji Obywatelskiej pod tą nazwą, czy będzie to sam szyld Platformy.

Platforma Obywatelska i Donald Tusk ujawniają – zwykle w trakcie spotkań „w terenie” – kolejne elementy planu dotyczącego przyszłości. Tusk zapowiedział nie tylko udział polityków młodego pokolenia w kampanii wyborczej, a wcześniej – że powstanie zespół „100 dni”, który ma przygotować zręby planu do wykonania po tym, jak opozycja przejmie władzę m.in. w tak newralgicznych obszarach, jak praworządność, sprawy unijne czy zagraniczne.

PO deklaruje, że szybko po wyborach uda się np. odblokować KPO. Platforma szykuje też konwencję programową. Z naszych rozmów wynika, że jej tematem będą sprawy dotyczące energetyki, energii jądrowej i środowiska. W tym roku odbędzie się też posiedzenie Rady Krajowej partii, być może z przedstawieniem politycznego planu na początek roku wyborczego.