Cymański: Tusk to facet, który jeździ po kraju z pochodnią i podpala nowe ogniska

- Przecież Tusk powiedział, ze my jesteśmy – cytuję – wcielonym złem. To jest facet, który po kraju jeździ z pochodnią i podpala nowe ogniska. Mówi o pokoju, a jest jastrzębiem i to z jakimi szponami - stwierdził Tadeusz Cymański w rozmowie z RMF FM.