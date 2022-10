Partią kierują członkowie Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej poseł Ireneusz Raś oraz senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Członkami są też posłowie Radosław Lubczyk i Jacek Tomczak, a także m.in. były poseł Tomasz Kulesza i były zastępca głównego inspektora sanitarnego Jan Orgelbrand.

Rejestracja kończy proces formalnego tworzenia partii, której powstanie ogłoszono 2 maja 2022 roku podczas konwencji Koalicji Polskiej na zamku w Rabsztynie. Twórcy zaprezentowali wówczas deklarację założycielską, w której zawarto wiele konserwatywnych haseł, mówiących m.in. o tym, że „kultura uformowana przez chrześcijaństwo i ogólnoludzkie wartości stanowi żywotny element tożsamości Polski”.

Centrum dla Polski na tle innych partii wyróżnia się poparciem znanych postaci polskiej polityki

Jednak geneza nowego ugrupowania sięga dużo wcześniej, bo stycznia 2018 roku. Wtedy troje konserwatywnych posłów, Joanna Fabisiak, Marek Biernacki i Jacek Tomczak, zostało wykluczonych z PO. Był to skutek ich głosowania za odrzuceniem projektu liberalizującym przepisy aborcyjne.

W 2019 roku Biernacki i Tomczak wraz z Radosławem Lubczykiem, należącym wówczas do Nowoczesnej, dołączyli do klubu PSL, który zmienił nazwę na PSL-Koalicja Polska. W kolejnych wyborach startowali już z list z PSL. W 2021 roku dołączyli do nich kolejni konserwatyści: wykluczony z PO Raś i były polityk PiS Ujazdowski. Założyli stowarzyszenie „Tak! Polska”, po czym przystąpili do tworzenia partii.

Centrum dla Polski jest 17. partią posiadającą posłów albo senatorów w obecnym Sejmie. Jednak na tle większości z nich czymś się wyróżnia: poparciem znanych postaci polskiej polityki.

Pierwszą z nich jest Aleksander Hall, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. To oficjalnie z jego inspiracji powstało Centrum dla Polski. Hall był gościem 2 maja na zamku w Rabsztynie.

Na zamku pojawił się też były prezydent Bronisław Komorowski, druga znana postać wspierająca nową partię. Już w 2021 roku mówił, że jest zwolennikiem tworzenia ruchu wokół PSL, brał też udział w wydarzeniach związanych z Centrum dla Polski, np. debatach organizowanych przez stowarzyszenie posła Rasia.

Jego poparcie jest mniej ostentacyjne niż w przypadku Halla. Czy może stać się patronem nowej formacji? – Jego udział w uroczystościach w Rabsztynie pokazuje, że jest mu bliska koncepcji Koalicji Polskiej jako sojuszu PSL z podmiotami, które adresują swoje działania do nieco innego elektoratu – mówi Ireneusz Raś.

Dodaje, że obecnie partia pracuje nad założeniami programowymi, by mieć wpływ na propozycje Koalicji Polskiej. Centrum dla Polski ma już na swoim koncie działania w obronie regionalnych portów lotniczych. Uważa, że ich kosztem powstanie Centralny Port Komunikacyjny.

– W tej chwili rozbudowujemy struktury, a na przełomie tego i przyszłego roku chcemy zorganizować kongres założycielski – zapowiada Ireneusz Raś.

Partia pełną parą ma więc już działać przed przyszłorocznymi wyborami. Jej członkowie wystartują z list PSL, co jest elementem planu transformacji stronnictwa z ugrupowania typowo agrarnego w chadeckie.