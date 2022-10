UE w nadchodzącym tygodniu będzie podejmować decyzję o ósmym pakiecie sankcji wobec Rosji. W ramach dotychczasowych pakietów sankcji Unia Europejska wprowadziła m.in. embargo na rosyjski węgiel i częściowe embargo na rosyjską ropę (embargiem nie została objęta ropa z Rosji dostarczana ropociągami).

Reklama

W odpowiedzi na sankcje Rosja ograniczyła dostawy gazu do Europy - gaz z Rosji nie płynie m.in. do Polski, Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Niemiec, a 1 października pojawiła się informacja o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu do Włoch.

Pod koniec września premier Węgier, Viktor Orban mówił w węgierskim parlamencie, że "za drastyczny wzrost cen energii nie odpowiadają procesy gospodarcze, lecz polityczne". - Mówiąc wprost - decyzje polityczne Brukseli - oświadczył węgierski premier.

- Z powodu sankcji mieszkańcy Europy stają się ubożsi - mówił Orban.

Czytaj więcej Polityka Orban: Przez sankcje wobec Rosji Europejczycy biednieją. Spytamy o nie Węgrów Premier Węgier, Viktor Orban mówił w węgierskim parlamencie, że "za drastyczny wzrost cen energii nie odpowiadają procesy gospodarcze, lecz polityczne". - Mówiąc wprost - decyzje polityczne Brukseli - oświadczył węgierski premier.

Reklama

Kilka dni przed tym wystąpieniem Orban, na zamkniętym spotkaniu z członkami rządzącego Węgrami Fideszu stwierdził, że sankcje nałożone na UE przez Rosję powinny być uchylone.

Wzrost cen surowców energetycznych będący następstwem wojny Rosji z Ukrainą i sankcji, jest jednym z głównych czynników napędzających inflację w Polsce (we wrześniu przekroczyła 17 proc. według wstępnego odczytu GUS) i w Europie (we wrześniu inflacja w strefie euro wyniosła 10 proc.).



Czytaj więcej Dane gospodarcze Duży problem: w strefie euro inflacja jest już dwucyfrowa Inflacja HICP w strefie euro (czyli inflacja liczona według ujednoliconego koszyka Eurostatu) sięgnęła w wrześniu rekordowego poziomu 10 proc. rok do roku. Przyspieszyła z 9,1 proc. w sierpniu. Średnio prognozowano jej zwyżkę do 9,7 proc.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy Zachód, by obniżyć ceny energii, powinien złagodzić lub wycofać się z sankcji nałożonych na Rosję.

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 15,9 proc. respondentów.

Reklama

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 59,7 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 24,4 proc. ankietowanych.

- Sprzeciw wobec ewentualnego złagodzenia sankcji częściej wyrażają mężczyźni (67%) niż kobiety (54%). Odsetek respondentów negatywnie oceniających pomysł wycofania się z obostrzeń nałożonych na Federację Rosyjską rośnie razem z wiekiem (43% - osoby do 24 roku życia, 68% - osoby powyżej 50 lat). Łagodniejszą postawę wobec Rosji krytycznie oceniają 2 na 3 osoby posiadające wyższe wykształcenie i 68% osób o dochodzie mieszczącym się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Złagodzenie sankcji za niewłaściwe uważa blisko ¾ respondentów z największych miast - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 września 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.